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Бородавко: с европейскими тренерами общение прекратилось по понятным причинам

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, почему прекратилось общение с европейскими тренерами.
Бородавко: с европейскими тренерами общение прекратилось по понятным причинам
  • РИА Новости

«С европейскими тренерами всё общение прекратилось по понятным причинам. Хотя ко мне часто обращаются за советом, спрашивают. С некоторых пор я принял решение для себя, что точно не лезу со своими советами», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

13 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками. 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение биатлониста Евгения Гараничева завершить карьеру.

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