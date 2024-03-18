Бородавко: с европейскими тренерами общение прекратилось по понятным причинам

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, почему прекратилось общение с европейскими тренерами.

«С европейскими тренерами всё общение прекратилось по понятным причинам. Хотя ко мне часто обращаются за советом, спрашивают. С некоторых пор я принял решение для себя, что точно не лезу со своими советами», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

13 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что министр спорта России Олег Матыцин предлагал провести матчевую встречу между российскими и норвежскими лыжниками.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение биатлониста Евгения Гараничева завершить карьеру.