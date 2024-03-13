Вайцеховская: сколько Гараничеву пришлось вытерпеть за все годы выступлений, знает только он сам

Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение биатлониста Евгения Гараничева завершить карьеру.

«Известный тюменский тренер Максим Кугаевский как-то сказал мне о Евгении Гараничеве: «У него есть свои очень жёсткие принципы. Он не пьёт, не курит, не позволяет себе никаких развлечений. Всё чётко разложено по полкам: отбой, подъём, тренировка. Железная дисциплина. С одной стороны, это хорошо, с другой — плохо. Потому что любая тренерская ошибка — неважно, моя это ошибка или тренера сборной, — сразу приводит к плачевному результату. Гараничеву ведь даже в голову не приходит, что тренерское задание можно не выполнить…»

За годы, что мы знакомы с Евгением, я не раз думала, что по своему характеру, отношению к себе и биатлону он очень сильно напоминает великого Уле-Эйнара Бьорндалена. И возможно, мог бы прожить совершенно другую спортивную жизнь, бегай он не в России, а в Европе. Но в российской сборной Гараничев никогда не был центральной фигурой. Соответственно, и подготовка строилась с прицелом не на него. Вот и пришлось большей частью выживать, не столько думать о результате, сколько выбираться из-под чужих нагрузок», — написала Вайцеховская.

Она заявила, что не понимает, как Евгений с его внутренней уязвимостью столько лет выживал в спорте.

«Доброта и открытость вообще часто мешают спортсмену: всегда находятся желающие ткнуть в незащищённое побольнее. Сколько Гараничеву пришлось вытерпеть в этом плане за все годы выступлений, знает, наверное, только он сам. Но почти никогда это не проявлялось внешне.

Наверное, только раз и было, когда совсем юный Женька приехал на свой первый лыжный сбор и вышел на утреннее построение в трусах до колена, китайских кедах и нелепой аляповатой майке. Идиот-тренер поднял парня на смех при всей команде — тот обиделся, собрал вещи и в тот же день уехал домой в деревню. Уговаривать и возвращать пришлось долго. А через год Гараничев выиграл юниорское первенство мира.

Сейчас он объявил, что уходит. Вроде бы логично: 36 лет — солидный возраст, 11 сезонов в Кубке мира, личная бронза на Олимпиаде, восемь медалей в чемпионатах Европы, три золотые в том числе. Но… грустно. Словно из российского биатлона вынули очень живую составляющую. Спорт ведь — это прежде всего эмоции. За годы своих выступлений Евгений подарил их столько, что не счесть. И смеялись с ним болельщики, и плакали, и негодовали — такое не выкинуть из сердца в одночасье, обязательно останется рубец».

Вайцеховская отметила, что более чем за 60-летнюю историю советского и российского биатлона личные медали завоёвывали на Олимпиадах всего 16 спортсменов, в число которых входит Гараничев.

Ранее Гараничев заявил, что твёрдо решил завершить спортивную карьеру.