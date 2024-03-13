Гараничев — о завершении карьеры: моё решение хорошо обдумано и выстрадано

Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев заявил, что твёрдо решил завершить спортивную карьеру и отметил, что у него уже есть предложения относительно дальнейшей работы.

«Неделю назад я окончательно понял, что пришло время остановиться. Сказал об этом тренеру в надежде, что Максим Владимирович меня поймёт и поддержит. Но было волнительно думать о том, что придётся сказать всё это вслух. До сих пор душа не на месте, если честно. Хотя внутренне я уже смирился с тем, что моя карьера биатлониста завершена — заключительным стартом станет чемпионат России. Объявить о своём решении я решил сейчас как раз с тем, чтобы не было груза ответственности», — заявил Гараничев RT.

По его словам, он хочет выйти на свои последние соревнования и спокойно пройти всю программу.

«Как бы я ни выступил, на моё решение оставить спорт это не повлияет. Оно слишком хорошо обдумано и выстрадано. Уже есть определённые предложения относительно дальнейшей работы. От тюменского спорта я не отстраняюсь, но более подробно говорить об этом пока не пришло время», — добавил Гараничев.

Чемпионат России пройдёт в Тюмени с 21 марта по 1 апреля.

Ранее Гараничев рассказал, когда его посетили первые мысли о завершении карьеры.