Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев рассказал, когда его посетили первые мысли о завершении карьеры.

«После прошлогоднего чемпионата страны в Ханты-Мансийске, когда я как раз начал думать о том, что, наверное, пришло время завершить карьеру, мой личный тренер Максим Кугаевский, с которым я работаю всю свою спортивную жизнь, подошёл ко мне и сказал: «Ты только не вздумай заканчивать». Я сильно удивился тому, насколько тренер меня просчитал. О том, что я намереваюсь принять такое решение, знала только моя жена и, возможно, догадывались близкие», — заявил Гараничев RT.

По его словам, он договорился с тренером, что не будет совершать резких движений, потому что сезон был осложнён перенесённой коронавирусной инфекцией и побочными проблемами в виде простудных симптомов.

«Дополнительную мотивацию я нашёл для себя в том, что в тюменской команде есть более молодые ребята, которым я могу помочь. Где-то своим примером, где-то своим опытом: что-то посоветовать, подсказать. К собственным тренировкам я тоже подошёл очень ответственно, работал в полную силу», — добавил Гараничев.

Ранее Гараничев прокомментировал решение завершить карьеру.