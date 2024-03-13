Гараничев: будучи спортсменом, я научился быть сильным и целеустремленным в жизни

Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев прокомментировал решение завершить карьеру.

«Уважаемые журналисты, коллеги и болельщики! Сегодня для меня особенный день — день, когда я объявляю о завершении своей профессиональной карьеры в спорте. Это были невероятные годы, полные радости, слёз, трудностей и побед. Я благодарен каждому из вас за поддержку и веру в меня на протяжении всех этих лет. Будучи спортсменом, я научился не только бороться за победу, но и быть сильным и целеустремленным в жизни. Спорт — это не только физическая активность, но и постоянное развитие и самодисциплина», — заявил Гараничев.

Биатлонист также выразил благодарность семье, родным и близким, тренерам, специалистам, которые всегда были рядом и поддерживали его в самые сложные моменты. По его словам, сегодня для него «закрылась одна глава жизни, но открылась новая, полная новых вызовов и возможностей».

«Я уверен, что опыт, который я получил, поможет мне в новых начинаниях. Спасибо за то, что были со мной на этом прекрасном пути. Я никогда не забуду эти моменты», — добавил Гараничев.

36-летний атлет является трёхкратным чемпионом России и многократным призёром этапов Кубка мира. На чемпионатах Европы он брал золото в смешанной эстафете, спринте и сингл-миксте.

Ранее Гараничев рассказал, что родственники и тренеры часто напоминали ему о памятной дате на Олимпиаде-2014 в Сочи.