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Гараничев признался, что сегодня все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи

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Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что родственники и тренеры часто напоминали ему о памятной дате на Олимпиаде — 2014 в Сочи.
Гараничев признался, что сегодня все напоминали ему о памятной дате на ОИ-2014 в Сочи
  • РИА Новости

«Не сказал бы, что сегодня для меня была главная гонка сезона. Просто все напоминают. Да, хорошие воспоминания от 2014 года. Если бы не тренеры, родственники и супруга, то я бы спокойнее себя чувствовал сегодня», — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

13 февраля 2014 года спортсмен стал бронзовым призёром Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке. Эта медаль стала единственной для сборной России по биатлону в личных дисциплинах.

Ранее биатлонист Евгений Сидоров заявил, что благодаря тактике тренера ему удалось без промахов пройти стрельбу.

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