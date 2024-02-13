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Биатлонист Сидоров заявил, что благодаря тактике тренера ему удалось без промахов пройти стрельбу

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Евгений Сидоров прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 20 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Биатлонист Сидоров заявил, что благодаря тактике тренера ему удалось без промахов пройти стрельбу
  • Gettyimages.ru

«Сегодня была трасса тяжёлой. Ещё и снег пошёл. Когда вышли на зарядку, была хорошая погода без ветра и снега. А на стадионе начался снег. Было тяжело выбрать лыжи.

Уже вторая гонка на ноль. Не знаю, совпадение ли это. После спринта решили с тренером работать так же, как и на сборах — не выцеливать, не на точность, а как на тренировках. Позавчера и сегодня получилось», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

На четырёх огневых рубежах россиянин не допустил промахов. Его результат — 54:10.9.

На второй позиции расположился белорус Антон Смольский с отставанием 27.7. Третий — Василий Томшин (+29.3).

Ранее биатлонистка Алина Кудисова заявила, что не планирует переходить в лыжи.

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