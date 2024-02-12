Биатлонистка Кудисова заявила, что не планирует переходить в лыжи

Биатлонистка Алина Кудисова, выступившая на лыжной Спартакиаде в гонке на 10 км свободным стилем, рассказала, что не собирается менять вид спорта.

«У меня огромная любовь к биатлону. Очень жду, когда опять возьму в руки винтовку и смогу стрелять. Я очень люблю этот вид спорта. Лыжные гонки — это классно, но у каждого своя любовь», — сказала спортсменка после гонки.

По итогам лыжной «разделки» Кудисова заняла 15-е место. Её отставание от лидера составило 1:43.10. В гонке победила Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось, что лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов.