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Биатлонистка Кудисова заявила, что не планирует переходить в лыжи

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Биатлонистка Алина Кудисова, выступившая на лыжной Спартакиаде в гонке на 10 км свободным стилем, рассказала, что не собирается менять вид спорта.
Биатлонистка Кудисова заявила, что не планирует переходить в лыжи
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У меня огромная любовь к биатлону. Очень жду, когда опять возьму в руки винтовку и смогу стрелять. Я очень люблю этот вид спорта. Лыжные гонки — это классно, но у каждого своя любовь», — сказала спортсменка после гонки.

По итогам лыжной «разделки» Кудисова заняла 15-е место. Её отставание от лидера составило 1:43.10. В гонке победила Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось, что лыжные эстафеты на Спартакиаде перенесены с 15 на 13 февраля из-за морозов.

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