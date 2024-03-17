На фоне провала Степановой: Большунов и Кулешова выиграли скиатлон на чемпионате России

Александр Большунов одержал 23-ю победу подряд в личных гонках нынешнего сезона. Трёхкратный олимпийский чемпион первенствовал в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке, отразив атаку Алексея Червоткина на финишной прямой. Бронза же досталась Сергею Ардашеву. У женщин в аналогичной дисциплине золото завоевала Анастасия Кулешова, которая опередила Алину Пеклецову и Лидию Горбунову. Фаворит соревнований Вероника Степанова финишировала только 18-й.

Триумф Кулешовой и провал Степановой

В воскресенье на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке были разыграны медали в скиатлоне, где не обошлось без сюрпризов. Главной сенсацией со знаком минус стало провальное выступление олимпийской чемпионки в эстафете Вероники Степановой, которая впервые в нынешнем сезоне осталась вне тройки призёров в этой дисциплине.

Со старта пелотон возглавила Лидия Горбунова, однако поначалу ей не удавалось уйти в отрыв. Спортсменки держались довольно плотной группой, где первое и 20-е места разделяли всего восемь секунд. Но постепенно многие лыжницы, которые могли бы претендовать на медали, стали серьёзно отставать.

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К отметке 5,7 км в головной группе остались только девять участниц, а Вероника Степанова, Елизавета Пантрина и Алиса Жамбалова уступали лидеру, которым по-прежнему оставалась Горбунова, более 15 секунд. Практически в одни ноги с Лидией шла Анастасия Кулешова, рядом держались Татьяна Сорина и Мария Истомина, а вслед за ними — Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова. Последние две сбавили темп ближе к середине дистанции, в то время как Кулешова сменила Горбунову впереди. Тем временем Степанова шла на 11-м месте и проигрывала соперницам уже почти минуту.

После смены лыж Кулешова рванула в отрыв, а Горбунова не смогла за ней удержаться. Вскоре Лидию опередила и Пеклецова, а Сорина зарубилась с Анастасией Прокофьевой, которая совершила рывок с шестой позиции. Впрочем, на победу они уже к тому моменту не претендовали, так как за 6 км до финиша их отставание от первого места составляло более 40 секунд. Степанова же всё ниже оседала во втором десятке.

Тем временем Пеклецова набралась смелости на атаку лидирующей позиции и справилась с нею вполне успешно, хотя Кулешова всё контролировала и устроилась за спиной соперницы, даже радуясь возможности поработать вторым темпом. Для 19-летней Алины, которая проводит первый взрослый сезон, бремя лидерства оказалось непосильным — она быстро начала сдавать, а умудрённая опытом Анастасия без труда убежала от неё за километр до финиша. В итоговом протоколе девушек разделили 12,6 секунды.

«Побеждать всегда надо быть готовым. Когда я за Алиной шла, проанализировала, где у неё лыжи похуже работают, где она проседает, а на последнем круге всё это использовала. Неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь», — заявила Кулешова в эфире «Матч ТВ» после победы.

Олимпийская чемпионка Степанова финишировала далеко за пределами призовой тройки — на 18-м месте — с отставанием более четырёх минут. В нынешнем сезоне такой провал случился с ней лишь однажды: на этапе Кубка России в декабре Вероника стала 29-й в спринте. В своё оправдание лыжница заявила, что её состояние на этих соревнованиях было далеко не оптимальное, но она решила не пропускать гонку, так как это не проходной турнир, а чемпионат страны.

«Нужно было попробовать силы. День в карете, два пешком. Сегодня шла пешком. Поняла это со второго подъёма. Продолжала работать ради болельщиков, которые меня поддерживали. Все тонкости случившегося раскрывать не буду. Поговорим с тренером. Но мне было интересно поработать в самочувствии, когда я не в форме. Для меня это было испытание, я рада, что доехала», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

23-е золото Большунова

Мужская гонка получилась куда более динамичной. На классической части дистанции лидеры сменялись довольно часто, а главный фаворит Александр Большунов держался в тени. Как признался потом трёхкратный олимпийский чемпион, у него возникли проблемы со скольжением — лыжи работали очень плохо, поэтому пришлось прикладывать максимум усилий, чтобы сильно не отставать от соперников.

А Сергей Устюгов предпринял попытку совершить побег сразу со старта. Его порыв поддержали Алексей Червоткин и Илья Семиков. Однако уже к отметке 3,3 км ситуация на лыжне поменялась: Устюгов слегка умерил скорость, понимая, что в таком темпе ему не удастся дойти до финиша, а соперники настигли его. После этого попеременно вперёд выходили Червоткин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Иван Якимушкин, а к концу классической десятки наладились дела у Большунова.

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Многие ожидали, что после смены лыж Александр бросится в отрыв, как он это делал во множестве предыдущих скиатлонов, но в этой гонке всё пошло по другому сценарию. Андрей Мельниченко встал за спину Большунову и не только не отпускал его, но и предпринял несколько попыток атаки. Ему удалось взвинтить темп и заставить фаворита выкладываться на максимум. В ситуации, когда форма трёхкратного олимпийского чемпиона далека от идеальной из-за болезни, это могло принести плоды.

Не отставал от оппонентов и Червоткин, который устроил настоящее шоу на финише. Он подстерёг момент, когда уставший Александр замедлился, и попытался застать его врасплох и выкатиться у него из-за спины. Но не тут-то было. Лидер отечественных лыж тут же предпринял новое ускорение и в очередной раз доказал, что готов побеждать в любом состоянии, даже не оправившись толком от простуды. Для него это уже 23-я победа подряд в нынешнем сезоне в личных гонках. Впрочем, по мнению Юрия Бородавко, последствия недомогания подопечного всё-таки ощущаются на лыжне.

«Нет лёгкости, ему нужно восстановиться, набрать форму. Думаю, мы ещё увидим его в лучшей форме. За счёт высокого мастерства и того, что он является сильнейшим лыжником мира, Саша может правильно выставить тактику, и те спринтерские качества, которыми он обладает, помогают ему бороться с гонщиками», — отметил тренер спортсмена.

Третье место досталось Сергею Ардашеву, который сумел на заключительных метрах дистанции обойти и Мельниченко, и Савелия Коростелёва. Сергей Устюгов же финишировал на 11-м месте, уступив Большунову 33,7 секунды.