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Бородавко — о скиатлоне на ЧР: всё-таки болезненное состояние Большунова ощущается

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
Бородавко — о скиатлоне на ЧР: всё-таки болезненное состояние Большунова ощущается
  • РИА Новости

«Всё‑таки болезненное состояние Александра ощущается. Нет лёгкости, ему нужно восстановиться, набрать форму. Думаю, мы ещё увидим его в лучшей форме. За счёт высокого мастерства и того, что он является сильнейшим лыжником мира, Саша может правильно выставить тактику», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Большунов стал победителем скиатлона, преодолев 20 км за 52 минуты 4 секунды.

Вторым стал Алексей Червоткин (+0,2). Третий — Сергей Ардашев (+2,5).

Ранее Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

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