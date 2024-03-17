Большунов: со старта скиатлона лыжи как будто не поехали, просто офигел

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

«Сегодня сложная погода и сложная гонка, особенно на классической части. Со старта лыжи как будто не поехали, на первых кругах накушался. Ребята отъезжали. Сначала не понимал, что с лыжами, но потом они сравнялись. Я просто офигел. На коньковой части всё уже встало на свои места», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел 20 км за 52 минуты 4 секунды.

Вторым стал Алексей Червоткин (+0,2). Третий — Сергей Ардашев (+2,5).

Ранее Алексей Червоткин прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне.