Кулешова: неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь

Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

«Побеждать всегда надо быть готовым. Когда я за Алиной работала, я проанализировала, где у неё лыжи похуже работают, где она проседает, а на последнем круге всё это использовала. Неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь.

Мы шли впереди и все работали своим темпом. Я не оглядывалась и просто работала за Горбуновой. Немного переживала насчёт скоростного спуска, поскольку у меня не было возможности его проверить», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Кулешова преодолела дистанцию за 57 минут 23,5 секунды.

Второй стала Алина Пеклецова (+12,6). Замкнула тройку Лидия Горбунова (+1:07,3).

Ранее Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.