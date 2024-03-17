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Кулешова: неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь

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Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.
Кулешова: неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь
  • РИА Новости

«Побеждать всегда надо быть готовым. Когда я за Алиной работала, я проанализировала, где у неё лыжи похуже работают, где она проседает, а на последнем круге всё это использовала. Неважно, как ты идёшь по трассе, главное — какой финишируешь.

Мы шли впереди и все работали своим темпом. Я не оглядывалась и просто работала за Горбуновой. Немного переживала насчёт скоростного спуска, поскольку у меня не было возможности его проверить», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Кулешова преодолела дистанцию за 57 минут 23,5 секунды.

Второй стала Алина Пеклецова (+12,6). Замкнула тройку Лидия Горбунова (+1:07,3).

Ранее Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.

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