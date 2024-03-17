Степанова — о неудаче в скиатлоне на ЧР: это было испытание, рада, что доехала

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о неудачном выступлении в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.

«Нужно было попробовать силы. День в карете, два пешком. Сегодня шла пешком. Поняла это со второго подъёма. Продолжала работать ради болельщиков, которые меня поддерживали. Все тонкости случившегося раскрывать не буду. Поговорим с тренером. Но мне было интересно поработать в самочувствии, когда я не в форме. Для меня это было испытание, я рада, что доехала», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Степанова финишировала только 18-й, проиграв победительнице Анастасии Кулешовой 4 минуты 01,6 секунды.

Второй стала Алина Пеклецова (+12,7). Замкнула тройку Лидия Горбунова (+1:07,5).

Ранее Анастасия Кулешова прокомментировала победу в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке.