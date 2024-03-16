Превозмогая болезнь: Большунов одержал 22-ю победу подряд в сезоне, Степанова завоевала первое золото чемпионата России

Александр Большунов с победы начал выступление на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке. Перед началом соревнований спортсмен испытывал проблемы со здоровьем и мог пропустить несколько гонок, но по совету семьи вышел на дистанцию и взял верх в спринте свободным стилем, опередив Ивана Горбунова и Сергея Устюгова. В свою очередь, у женщин победила Вероника Степанова, для которой это золото стало первым на первенстве страны. Серебро и бронза достались Елизавете Пантриной и Татьяне Сориной соответственно, а главной сенсацией стал вылет Анастасии Фалеевой по итогам квалификации.

Победная серия Большунова и бронза Устюгова

Чемпионат России в Малиновке открывался двумя спринтерскими гонками свободным стилем. В их преддверии одна из главных интриг заключалась в том, выйдет ли на старт сильнейший отечественный спортсмен Александр Большунов. Как стало известно, за несколько дней до начала первенства он испытывал проблемы со здоровьем и даже мог пропустить часть турнира, о чём рассказал старший тренер сборной страны Юрий Бородавко.

Однако Большунов всё же попал в заявку на спринт, как и Александр Терентьев, также пребывавший не в идеальной форме из-за перенесённой болезни. Но если непререкаемый лидер российских лыжных гонок без проблем преодолел барьер квалификации и с шестого места отобрался в четвертьфинал, то его тёзка потерпел сокрушительное фиаско. Бронзовый призёр Олимпиады в личном и командном спринте показал 54-е время и завершил выступление в коронном для себя виде программы. Такая же судьба постигла ещё одного призёра Игр в Пекине — Ивана Якимушкина. Правда, в его случае всё вышло ещё обиднее. Представитель Тюменской области финишировал с 32-м результатом, а для прохода в следующий раунд ему не хватило всего 0,32 секунды.

Также по теме «Выигрывал столько, сколько хотел»: Бородавко — о серии Большунова, болезни перед ЧР и дуэли с Клебо Во время дистанционных гонок всегда есть время исправить ту или иную ошибку, а вот в спринте такой возможности может не представиться....

Пара звёздных атлетов вылетела и на стадии 1/4 финала. Так, последние, шестые места в своих забегах заняли чемпионы Игр-2022 в эстафете Денис Спицов и Алексей Червоткин, за бортом остался и Артём Мальцев. Правда, на спринте он никогда не специализировался, а в нынешнем сезоне не поднимался выше восьмой строчки, чаще располагаясь во втором десятке.

По-настоящему эмоции стали зашкаливать уже по ходу полуфиналов. В первом из них обидное падение перечеркнуло шансы на выход в решающий раунд Сергея Ардашева, завоевавшего четыре медали в спринте в нынешнем сезоне. А второй запомнился ожесточённой борьбой на последних метрах дистанции, когда сразу три атлета сражались друг с другом в финишном створе. Как и ожидалось, верх взял Большунов, в то время как в споре за вторую позицию Савелий Коростелёв лишь на три сотые секунды опередил Павла Соловьёва. И лишил его надежд на награды — по времени он не прошёл в заключительный этап.

В финале многие болельщики наверняка ожидали противостояния Большунова с Сергеем Устюговым, но его толком и не было. Александр с ходу вырвался в лидеры и никого вперёд больше не пропускал. А когда ему надоело цепляться палками за лыжи соперников, он совершил спурт и упрочил своё преимущество. Иван Горбунов до последнего сопротивлялся и даже попытался организовать погоню, но был вынужден довольствоваться серебром.

Большунов одержал 22-ю победу в сезоне и продлил свою феноменальную беспроигрышную серию, а Устюгов завоевал бронзу. В споре за неё он справился с Коростелёвым.

«Ощущения средние. До конца не выздоровел. Три дня назад была небольшая температура. Думал, как минимум первые три старта нужно пропускать. Но сегодня утром проснулся, Аня (жена Большунова. — RT) говорит: «Я хочу, чтобы ты пробежал». Думаю, 50% набрал, надо у Евы (дочери) спросить… Она начинает руками шевелить, будто палками перебирает. Ну, думаю, теперь вариантов нет. Девчонки сказали надо — значит, надо», — рассказал Большунов.

В свою очередь, Устюгов пожелал всем иметь такую же форму, как у Большунова в этом спринте. А также признался, что этот забег был для него крайне важен.

«Целенаправленно готовился к этому. Для меня это главный старт сезона. Даже в своём лучшем самочувствии проигрываю Александру в среднем состоянии. Это немного грустно. Ни с кем не советовался… Наконец у меня появилась медаль. Перед стартом говорил: «Ребята, у вас всех награды чемпионата России есть, а у нас с Андрюхой Мельниченко нет. Нам нужнее. Может, как-то подарите?» Но все были против. Пришлось работать сегодня», — сказал Устюгов.

Фиаско Фалеевой и первое золото Степановой

У женщин же один из главных сюрпризов случился уже в прологе, когда оглушительно провалилась лидер спринтерского зачёта Анастасия Фалеева. С ноября она выиграла пять гонок в этой дисциплине, причём не только на этапах Кубка России, но и в Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Правда, там она бежала классическим стилем, в то время как на первенстве страны в Малиновке было необходимо передвигаться свободным.

Несмотря на это, выход Фалеевой в следующую стадию казался делом решённым. Но та была не похожа сама на себя и отстала от лидера аж на 16,46 секунды, заняв лишь 32-ю строчку.

«Конечно, Фалеева должна была проходить... Думаю, у неё были мысли пройти его малой кровью, но не получилось. Плюс тяжёлая трасса. Может, побереглась на спуске, потому и такой результат. Многие девушки проходили его более грамотно, потому и всё у них получилось», — заметил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Однако куда больше не повезло Полине Антипиной. 17-летняя представительница Архангельской области не вписалась в поворот и вылетела с трассы. Причём падание оказалось настолько жёстким, что девушке потребовалась госпитализация.

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы её увезти. Медики должны были её обследовать», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь, четвертьфиналы обошлись без сенсаций, хотя пара звёздных спортсменок всё же решила поиграть с огнём. Так, в своём забеге не очень уверенно выступила Вероника Степанова, с огромным трудом сумевшая подняться на вторую строчку. Незадолго до финиша она шла четвёртой, но сначала Екатерина Евтягина упала на трассе, а затем сама олимпийская чемпионка включила максимальные обороты и обошла Екатерину Никитину. При этом Татьяна Сорина и вовсе пробилась в 1/2 лишь в качестве лаки-лузера. В своей шестёрке она расположилась на четвёртой позиции, но по времени превзошла конкуренток.

Примечательно, что в таком же статусе Сорина вышла и в финал, по времени опередив соперниц из второго забега. А тот получился одним из самых драматичных в ходе соревновательного дня. Уже на старте у Евгении Крупицкой сломалась палка, из-за чего та потеряла драгоценное время, но чудесным образом вернула себе утраченные позиции и стала второй.

Также по теме «Разобью палатку, возьму котелок»: Губерниев обвинил ФЛГР в запрете жить на стадионе в Малиновке во время ЧР Дмитрий Губерниев заявил, что руководство Федерации лыжных гонок России запретило ему жить в одном из домиков на территории стадиона в...

В итоге дважды чудом проходившая дальше Сорина завоевала бронзовую медаль. Татьяна на 0,05 секунды обогнала Дарью Непряеву, а уступила только Елизавете Пантриной и Веронике Степановой. Если по ходу предыдущих гонок форма олимпийской чемпионки вызывала у кого-то вопросы, то к окончанию соревновательного дня они были развеяны. Ещё в 1/2 она продемонстрировала своё мастерство и стала первой, а в финале не оставила соперницам ни шанса. Ключевым стал заключительный подъём, в ходе которого представительница Архангельской области как стоячих обошла визави по внешнему радиусу и больше не подпустила к себе. Кстати, именно в этот момент надежд на награды лишились Крупицкая и Истомина. Первая потеряла равновесие и рухнула прямо в ноги второй, вынужденной остановиться.

Таким образом, Степанова одержала первую победу на чемпионате России и призналась, что сумела оправдать ожидания болельщиков и экспертов.

«Я возродилась… Тут очень интересный спуск. Я его отлично прохожу, как и Наталья Непряева. Это помогло. Остальное — детали. У нас новый лыжно‑биатлонный стадион в Казани построили, у нас Златоуст. И тут новый спринтерский круг, сервисный центр. Россия развивается, идёт вперёд. А в Европе что? В Фалуне есть какие‑то новые сервисные здания? Нет, ничего нет. И без нас заглохнет это всё», — сказала Степанова.