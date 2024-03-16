Лыжница Фалеева сенсационно не прошла квалификацию в спринте на чемпионате России

Лыжница Анастасия Фалеева, лидирующая в спринтерском зачёте, не смогла преодолеть барьер квалификации в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Малиновке.

По итогам квалификационного забега Фалеева показала 32-е время — 93 минуты 55,42 секунды, на 16,46 секунды отстав от лидера — Дарьи Непряевой. Таким образом, возглавляющая зачёт спринтерских гонок лыжница не сумела отобраться в 1/4 финала.

При этом у мужчин квалификацию не сумели пройти бронзовый призёр зимней Олимпиады в Пекине в одиночном и командном спринте Александр Терентьев, а также серебряный медалист Игр-2022 в марафоне Иван Якимушкин. В отборе атлеты заняли 54-е и 32-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что российскую лыжницу Полину Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время спринтерской гонки свободным стилем на первенстве страны в Малиновке.