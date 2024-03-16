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Лыжницу сборной Архангельской области увезли в больницу после падения на чемпионате России

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Российскую лыжницу Полину Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки.
Лыжницу сборной Архангельской области увезли в больницу после падения на чемпионате России
  • РИА Новости

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы её увезти. Медики должны были её обследовать», — цитирует старшего тренера сборной России Юрия Бородавко «Матч ТВ».

В конце забега Антипину занесло на повороте и вынесло с трассы. Подробности травмы не уточняются.

Дарья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России в Малиновке. Она показала результат 3:38,96.

Второе место заняла Мария Истомина (+1,56). Тройку замкнула Екатерина Мегедь (+3,18).

Ранее Бородавко рассказал о состоянии перенёсшего болезнь Большунова перед стартом ЧР.

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