Лыжницу сборной Архангельской области увезли в больницу после падения на чемпионате России
- РИА Новости
«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы её увезти. Медики должны были её обследовать», — цитирует старшего тренера сборной России Юрия Бородавко «Матч ТВ».
В конце забега Антипину занесло на повороте и вынесло с трассы. Подробности травмы не уточняются.
Дарья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России в Малиновке. Она показала результат 3:38,96.
Второе место заняла Мария Истомина (+1,56). Тройку замкнула Екатерина Мегедь (+3,18).
Ранее Бородавко рассказал о состоянии перенёсшего болезнь Большунова перед стартом ЧР.