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Бородавко рассказал о состоянии перенёсшего болезнь Большунова перед стартом ЧР

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в преддверии старта чемпионата страны в Малиновке.
Бородавко рассказал о состоянии перенёсшего болезнь Большунова перед стартом ЧР
  • РИА Новости

«Будет стартовать. Накануне делал проработку, сейчас вышел на разминку. Посмотрим, как получится. Четыре дня он пропустил. Думаю, что это скажется на его состоянии. Болезнь есть болезнь. Главное — не навредить», — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

По его словам, Большунов крайне прагматичен в вопросах, касающихся его здоровья. И если атлет видит, что чувствует себя неидеально, то не выйдет на старт гонки.

За свою карьеру Большунов завоевал девять золотых медалей на Олимпийских играх: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Ранее стало известно, что Большунов попал в старт-лист спринтерской гонки на чемпионате России в Малиновке.

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