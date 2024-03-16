Бородавко рассказал о состоянии перенёсшего болезнь Большунова перед стартом ЧР
- РИА Новости
«Будет стартовать. Накануне делал проработку, сейчас вышел на разминку. Посмотрим, как получится. Четыре дня он пропустил. Думаю, что это скажется на его состоянии. Болезнь есть болезнь. Главное — не навредить», — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».
По его словам, Большунов крайне прагматичен в вопросах, касающихся его здоровья. И если атлет видит, что чувствует себя неидеально, то не выйдет на старт гонки.
За свою карьеру Большунов завоевал девять золотых медалей на Олимпийских играх: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
Ранее стало известно, что Большунов попал в старт-лист спринтерской гонки на чемпионате России в Малиновке.