Большунов: три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта
- РИА Новости
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«Ощущения средние: не выздоровел до конца. Нос не даёт спокойствия. Три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта. Но дома пообщался со своими девчонками, которые сказали, что надо бежать. Выбора у меня не было», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Он преодолел дистанцию за 3:13,49.
Второе место занял Иван Горбунов (+0,11). Тройку замкнул Сергей Устюгов (+0,96).
Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.