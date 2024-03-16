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Большунов: три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу на чемпионате России в Малиновке.
Большунов: три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Ощущения средние: не выздоровел до конца. Нос не даёт спокойствия. Три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта. Но дома пообщался со своими девчонками, которые сказали, что надо бежать. Выбора у меня не было», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Он преодолел дистанцию за 3:13,49.

Второе место занял Иван Горбунов (+0,11). Тройку замкнул Сергей Устюгов (+0,96).

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.

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