Большунов: три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу на чемпионате России в Малиновке.

«Ощущения средние: не выздоровел до конца. Нос не даёт спокойствия. Три дня назад была температура, и думал, что пропущу три первых старта. Но дома пообщался со своими девчонками, которые сказали, что надо бежать. Выбора у меня не было», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Он преодолел дистанцию за 3:13,49.

Второе место занял Иван Горбунов (+0,11). Тройку замкнул Сергей Устюгов (+0,96).

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.