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Лыжница Невьянцева сообщила, что у неё подозрение на перелом копчика после падения на ЧР

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Российская лыжница Виктория Невьянцева рассказала, что у неё подозрение на перелом после падения на чемпионате России.
Лыжница Невьянцева сообщила, что у неё подозрение на перелом копчика после падения на ЧР
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Упала со спуска, почти так же, как Антипина. Только, видимо, ещё сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась ещё. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика. Слёзы идут, соревнования впереди, а я лежу в больнице», — цитирует Невьянцеву «Матч ТВ».

Напомним, что Полину Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы. Подробности травмы не уточняются.

Ранее Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.

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