Бородавко: думаю, у Фалеевой были мысли пройти малой кровью квалификацию спринта

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о выступлении лыжницы Анастасии Фалеевой в квалификации в спринтерской гонке на чемпионате России.

«Конечно, Фалеева должна была проходить (дальше. — RT) в забеге. Думаю, у неё были мысли пройти его малой кровью, но не получилось. Плюс тяжёлая трасса. Может, побереглась на спуске, потому и такой результат», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

По итогам квалификационного забега Фалеева показала 32-е время — 93 минуты 55,42 секунды, на 16,46 секунды отстав от лидера — Дарьи Непряевой. Таким образом, возглавляющая зачёт спринтерских гонок лыжница не сумела отобраться в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что российскую лыжницу Полину Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время спринтерской гонки свободным стилем на первенстве страны в Малиновке.