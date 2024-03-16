Устюгов: мне лыжные гонки будут нужны ещё, может, не год, а даже два

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов предположил, что будет выступать ещё два года.

«Мне лыжные гонки будут нужны ещё, может, не год, а даже два. Главное, чтобы здоровье позволяло. А там можно гоняться будет. Сейчас всё нормально», — заявил Устюгов «Матч ТВ».

Устюгов завоевал бронзу в спринте на чемпионате России в Малиновке, уступив трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову 0,96 секунды, который преодолел дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Вторым стал Иван Горбунов (+0,11).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Малиновке с 16 по 24 марта.

Ранее старший тренер национальной команды Юрий Бородавко рассказал, за счёт чего Большунов сумел выиграть спринт свободным стилем на проходящем в Малиновке чемпионате России.