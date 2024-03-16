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Бородавко: Большунов неделю не тренировался, но победил на ЧР за счёт тактики

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Старший тренер национальной команды Юрий Бородавко рассказал, за счёт чего Большунов сумел выиграть спринт свободным стилем на проходящем в Малиновке чемпионате России.
Бородавко: Большунов неделю не тренировался, но победил на ЧР за счёт тактики
  • РИА Новости

«Александр, можно сказать, неделю не тренировался. И было видно, как трудно сегодня ему после болезни даются старты. Но он смог всё преодолеть и тактически грамотно провёл гонки. Он полностью контролировал ситуацию, даже с небольшим преимуществом», — заявил Бородавко РИА Новости. 

Трёхкратный олимпийский чемпион победил в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 3:13,49. Второе место занял Иван Горбунов (+0,11). Тройку замкнул Сергей Устюгов (+0,96).

Большунов также получил устное предупреждение за манёвр в финале спринта свободным стилем.

Ранее Устюгов высказался о своём выступлении в коньковом спринте на чемпионате России.

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