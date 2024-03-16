Устюгов: даже со своим лучшим самочувствием и подготовкой я проигрываю Большунову

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о своём выступлении в коньковом спринте на чемпионате России.

«Всем бы такое самочувствие, как у Александра сегодня. Даже со своим лучшим самочувствием и целенаправленной подготовкой к чемпионату России я проигрываю Большунову. Это немного грустно», — сказал Устюгов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что трасса получилось сложной.

Большунов победил в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 3:13,49.

Второе место занял Иван Горбунов (+0,11). Тройку замкнул Устюгов (+0,96).

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.