Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы

Старший тренер сборной Тюменской области Андрей Иванов сообщил, что упавшую на чемпионате России лыжницу Викторию Невьянцеву выписали из больницы.

«Виктория уже не в больнице, все опасения позади. У неё был ушиб», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту на чемпионате России в Малиновке. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы.

Ранее Невьянцева рассказала о состоянии своего здоровья после падения на чемпионате России.