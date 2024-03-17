Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы
- РИА Новости
«Виктория уже не в больнице, все опасения позади. У неё был ушиб», — приводит слова Иванова ТАСС.
Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту на чемпионате России в Малиновке. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы.
Ранее Невьянцева рассказала о состоянии своего здоровья после падения на чемпионате России.