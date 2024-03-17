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Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы

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Старший тренер сборной Тюменской области Андрей Иванов сообщил, что упавшую на чемпионате России лыжницу Викторию Невьянцеву выписали из больницы.
Упавшую на чемпионате России лыжницу Невьянцеву выписали из больницы
  • РИА Новости

«Виктория уже не в больнице, все опасения позади. У неё был ушиб», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту на чемпионате России в Малиновке. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы. 

Ранее Невьянцева рассказала о состоянии своего здоровья после падения на чемпионате России.

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