Невьянцева — о падении в Малиновке: врачи настаивают на госпитализации

Лыжница Виктория Невьянцева рассказала о состоянии своего здоровья после падения на чемпионате России в Малиновке.

«Перелом копчика не подтвердился, слава богу, но есть смещение крестца. Врачи настаивают на госпитализации, чтобы я минимум двое суток провела в больнице, но мне не по себе в этом лечебном учреждении, психологически нехорошо», — цитирует Невьянцеву «Чемпионат».

Спортсменка также отметила, что готова носить бандаж или корсет, потому что боль очень сильная, но всё равно не хочет оставаться в медицинском учреждении.

Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту на чемпионате России в Малиновке. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжниц, которые упали на чемпионате России в Малиновке.