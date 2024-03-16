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Невьянцева — о падении в Малиновке: врачи настаивают на госпитализации

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Лыжница Виктория Невьянцева рассказала о состоянии своего здоровья после падения на чемпионате России в Малиновке.
Невьянцева — о падении в Малиновке: врачи настаивают на госпитализации
  • РИА Новости

«Перелом копчика не подтвердился, слава богу, но есть смещение крестца. Врачи настаивают на госпитализации, чтобы я минимум двое суток провела в больнице, но мне не по себе в этом лечебном учреждении, психологически нехорошо», — цитирует Невьянцеву «Чемпионат». 

Спортсменка также отметила, что готова носить бандаж или корсет, потому что боль очень сильная, но всё равно не хочет оставаться в медицинском учреждении. 

Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту на чемпионате России в Малиновке. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы. 

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжниц, которые упали на чемпионате России в Малиновке.

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