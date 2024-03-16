Бородавко заявил, что с упавшими на ЧР лыжницами всё в порядке

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжниц, которые упали на чемпионате России в Малиновке.

«С девочками всё в порядке, у Невьянцевой подозрение на перелом, ей нужно провести некоторое время в больнице для дополнительных обследований», — цитирует тренера ТАСС.

Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы.

Ранее Невьянцева сообщила, что у неё подозрение на перелом копчика после падения на чемпионате России.