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Бородавко заявил, что с упавшими на ЧР лыжницами всё в порядке

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжниц, которые упали на чемпионате России в Малиновке.
Бородавко заявил, что с упавшими на ЧР лыжницами всё в порядке
  • РИА Новости

«С девочками всё в порядке, у Невьянцевой подозрение на перелом, ей нужно провести некоторое время в больнице для дополнительных обследований», — цитирует тренера ТАСС.

Напомним, что Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали во время квалификации к спринту. Антипину увезли на скорой помощи в больницу после падения во время гонки. В конце забега её занесло на повороте и вынесло с трассы. 

Ранее Невьянцева сообщила, что у неё подозрение на перелом копчика после падения на чемпионате России.

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