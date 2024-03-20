Триумфальные возвращения: дуэты Большунова и Степановой выиграли командные спринты на чемпионате России

Александр Большунов и Савелий Коростелёв выиграли командный спринт классическим стилем на чемпионате России в Малиновке. На последнем этапе трёхкратный олимпийский чемпион оторвался от Ермила Вокуева, выступавшего в дуэте с Ильёй Семиковым. Бронза в упорной борьбе досталась Сергею Ардашеву и Ивану Горбунову. В аналогичной дисциплине у женщин не было равных Марии Истоминой и Веронике Степановой. Последняя убежала от преследовательниц на подъёме и без нервов финишировала первой. Второй результат показали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, а Дарья Непряева и Лидия Горбунова стали третьими.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке продолжает дарить зрителям яркие эмоции. В среду спортсмены соревновались в командном спринте классическим стилем, и, к радости болельщиков, на старт вышли все сильнейшие представители национальной команды, приехавшие на турнир. Не стал брать паузу после неудачи накануне Александр Большунов. Успела отдохнуть пропускавшая разделку Вероника Степанова. В четвёртый раз в сезоне на дистанции оказался Александр Терентьев, наконец восстановившийся после болезни.

По итогам квалификации, состоявшейся утром, в финал традиционно отобралось по 15 дуэтов. А уже через пару часов коллективам предстояло преодолеть шесть этапов.

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В женской части соревнований всё внимание, конечно же, было приковано к сборной Архангельской области, поскольку именно её представляла Степанова вместе с Марией Истоминой. На Спартакиаде лыжницы легко разделались с соперницами, однако тогда они бежали свободным стилем, а не классикой.

Впрочем, существенно на развитие событий в гонке это не повлияло. Поначалу спортсменки традиционно шли одной большой группой. Разрывы начались только на третьем круге. Вместе с Истоминой от остальных существенно оторвались Лидия Горбунова и Татьяна Сорина. Во время передачи эстафеты они выигрывали у преследовательниц 6,6 секунды.

Однако Анастасия Фалеева, завоевавшая накануне серебро в разделке, сумела на своём этапе приблизиться к тройке, и на дистанцию её партнёрша Евгения Крупицкая уходила уже вместе с лидерами. Однако удержать темп, предложенный соперницами, не смогла. Девушки так и остались четвёртыми.

На пятом круге расстановка сил не изменилась. Ни одной из лыжниц, борющихся за победу, не удалось уйти в отрыв. Три девушки так и пришли на передачу эстафеты вместе, отправив разбираться между собой Степанову, Елизавету Пантрину и Дарью Непряеву.

Вероника не стала откладывать всё до последней прямой. Она ускорилась на затяжном подъёме и смогла отъехать от оппоненток, принеся своей команде золото. При этом, по признанию олимпийской чемпионки, эта победа далась ей не так легко, как на Спартакиаде.

«Работала по самочувствию и пыталась сохранить все свои силы на третий круг. Это удалось. Спасибо большое Маше за отличную работу», — сказала лыжница.

Примерно то же самое уже на следующем, более коротком подъёме сделала Пантрина в борьбе с Непряевой. Благодаря ускорению она создала небольшой просвет, и этого оказалось достаточно, чтобы второй раз подряд принести Тюменской области серебро в командном спринте. У Дарьи в данном виде программы тоже дубль — бронзовый. Правда, на Спартакиаде она бежала с Анастасией Доценко.

Не менее интересно прошёл финал у мужчин. В отличие от девушек, с первых метров решил пойти ва-банк Сергей Устюгов, поэтому пелотон сразу же растянулся. Однако его партнёр Мирослав Куприн был явно не готов к такому развитию событий. На следующем круге его легко догнал Большунов, вместе с которым шли Алексей Червоткин и Андрей Парфёнов. А команда ХМАО в итоге финишировала только 14-й.

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Причём Сан Саныч не стал останавливаться на достигнутом и передал эстафету Савелию Коростелёву с небольшим просветом: его бросились тут же отыгрывать передохнувшие первые номера своих команд. Лучше всего это получилось у Ильи Семикова, вместе с Ермилом Вокуевым представлявшим Республику Коми. Он догнал оппонента и уже в паре с ним старался создать отрыв от преследовавшего их Ивана Горбунова.

На четвёртом и пятом этапах, как ни пытались лыжники, расстановка сил не изменилась. Большунов и Коростелёв никак не могли убежать от настырных Вокуева и Семикова. Так что сильнейший дуэт определялся на последнем круге. И Александр в своём красивом стиле взял реванш у Ермила за предыдущую гонку. Именно представитель Коми прервал невероятную серию Сан Саныча из 23 побед подряд, изрядно удивив общественность.

Большунов разогнался на спуске и включил свой максимум на последнем подъёме, благодаря чему слегка оторвался от Вокуева. Тот ничего не смог сделать. При этом, по словам спортсмена, его в этот раз немного подвёл инвентарь.

«Когда ускорялись, он понял, что у меня лыжи чуть похуже едут, он знал, где выкатит, обойдёт, реализует своё преимущество. Наша сервис‑бригада сработала не идеально, может быть, что‑то изменилось после вчерашнего дня. Девушки жаловались на скольжение лыж, у меня оно не лучшее было. Думаю, к эстафете будут сделаны поправки. У Александра особо отрыва не было, я ехал за ним, контролировал. На спуске он уехал», — отметил Вокуев.

Большунов, в свою очередь, признался, что никакого особого плана на командный спринт у них с Коростелёвым не было, поскольку в данный момент у него не то функциональное состояние.

«Когда встретились с Савелием, решили — будем смотреть, как пойдёт гонка, загадывать нет смысла, важно, как сработают лыжи. После первого этапа стало понятно: если так получилось, надо бежать все три этапа в полную силу. На финише рядом с Ермилом шли, боролись, но потом я чуть‑чуть отъехал от него», — проанализировал финал Александр.

А бронзу всё же удержал Сергей Ардашев, который представлял Татарстан с Горбуновым. Хотя ему пришлось нелегко. Червоткин, выступавший в паре с Терентьевым, практически достал соперника на последнем круге. Однако, как отметил тренер Юрий Бородавко, спринт — всё-таки не самая сильная сторона Алексея.

«Приятная, красивая гонка, кто‑то отваливался, кто‑то догонял. Сергей Устюгов сделал хороший задел, поднял градус гонки, она прошла на высоком уровне. Терентьев — спринтер, он постепенно возвращается, ещё не его движение, проблеск есть, показал, на что способен. Червоткин не смог бороться с Ардашевым? Тот больше спринтер, на финише у Алексея возможности чуть пониже», — объяснил специалист.

Впереди у лыжников на чемпионате России осталось всего два старта: классические эстафеты и марафоны.