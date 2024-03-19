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Большунов — о поражении в гонке на 10 км: всё-таки болезнь бесследно не проходит

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Александр Большунов прокомментировал выступление в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Малиновке после болезни.
Большунов — о поражении в гонке на 10 км: всё-таки болезнь бесследно не проходит
  • РИА Новости

«Всё-таки бесследно ничего не проходит. Несмотря на то что прошло две недели, до конца я ещё не выздоровел. Даже на трассе это чувствовалось.

Понятно, что насморк есть. Но ещё стала беспокоить перепонка в ухе. Я понял, что сегодня ловить нечего. Нужно было спокойнее доезжать до финиша. Не пошла гонка, но ничего страшного», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Он также допустил, что может пропустить следующую гонку.

Таким образом, Большунов прервал серию из 23 побед подряд в личных гонках в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Ермил Вокуев выиграл гонку на 10 км классикой на чемпионате России.

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