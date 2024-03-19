Большунов — о поражении в гонке на 10 км: всё-таки болезнь бесследно не проходит
- РИА Новости
«Всё-таки бесследно ничего не проходит. Несмотря на то что прошло две недели, до конца я ещё не выздоровел. Даже на трассе это чувствовалось.
Понятно, что насморк есть. Но ещё стала беспокоить перепонка в ухе. Я понял, что сегодня ловить нечего. Нужно было спокойнее доезжать до финиша. Не пошла гонка, но ничего страшного», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Он также допустил, что может пропустить следующую гонку.
Таким образом, Большунов прервал серию из 23 побед подряд в личных гонках в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Ермил Вокуев выиграл гонку на 10 км классикой на чемпионате России.