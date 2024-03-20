Лыжницу Игнатьеву унесли на носилках после гонки на чемпионате России
- РИА Новости
Врачи на месте оказали спортсменке помощь, а потом унесли её на носилках.
Мария Истомина и Вероника Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России в Малиновке.
Результат спортсменок — 20:56,5. Лыжницы представляют Архангельскую область.
Вторыми финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 2,80. Третьи — Лидия Горбунова и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+4,50). Игнатьева и Анастасия Кириллова заняли в командном спринте 14-е место.
Ранее Большунов и Коростелёв выиграли командный спринт на чемпионате России.