Лыжницу Игнатьеву унесли на носилках после гонки на чемпионате России

Российская лыжница, представляющая команду «ХМАО-Югра-1», Анастасия Игнатьева упала без чувств после гонки чемпионата России.

Врачи на месте оказали спортсменке помощь, а потом унесли её на носилках.

Мария Истомина и Вероника Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России в Малиновке.

Результат спортсменок — 20:56,5. Лыжницы представляют Архангельскую область.

Вторыми финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 2,80. Третьи — Лидия Горбунова и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+4,50). Игнатьева и Анастасия Кириллова заняли в командном спринте 14-е место.

Ранее Большунов и Коростелёв выиграли командный спринт на чемпионате России.