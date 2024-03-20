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Лыжницу Игнатьеву унесли на носилках после гонки на чемпионате России

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Российская лыжница, представляющая команду «ХМАО-Югра-1», Анастасия Игнатьева упала без чувств после гонки чемпионата России.
Лыжницу Игнатьеву унесли на носилках после гонки на чемпионате России
  • РИА Новости

Врачи на месте оказали спортсменке помощь, а потом унесли её на носилках.

Мария Истомина и Вероника Степанова выиграли командный спринт на чемпионате России в Малиновке. 

Результат спортсменок — 20:56,5. Лыжницы представляют Архангельскую область.

Вторыми финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 2,80. Третьи — Лидия Горбунова и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+4,50). Игнатьева и Анастасия Кириллова заняли в командном спринте 14-е место. 

Ранее Большунов и Коростелёв выиграли командный спринт на чемпионате России.

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