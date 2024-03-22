Большунов: Архангельская область победила в эстафете на ЧР благодаря Терентьеву

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о победе Архангельской области в эстафете на чемпионате России.

«На самом деле сегодня всю работу сделали ребята. В основном Александр Терентьев. Было непонятно его самочувствие и как он сможет сражаться, но он показал себя во всей красе, передал эстафету первым. Кажется, уже было понятно, что нужно просто доезжать и не испортить его первый этап», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

В составе команды бежали Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Их результат — 1:11:22,6.

На второй позиции финишировали Андрей Парфёнов, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, выступающие за Тюменскую область (+13,1). Третья — Республика Татарстан (+30,8). В состав команды вошли Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов.

Ранее Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам на чемпионате России.