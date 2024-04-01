Сливко — о решении отдать Кубок Анфисы Резцовой её дочери: сделала это искренне

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё решение отдать трофей имени Анфисы Резцовой её дочери Кристине во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.

«Это самый трогательный момент в моей биатлонной карьере. Я сделала это искренне, а не из какой‑то жалости. Просто из уважения к Кристине и её маме», — сказала Сливко «Матч ТВ».



Спортсменка добавила, что считает семью Резцовых дружеской.



По её словам, речь о том, чтобы намеренно уступить в гонке, даже не шла — это было бы некрасиво по отношению к сопернице.

Ранее Васильев заявил, что Сливко совершила благородный поступок, отдав Кубок Анфисы Резцовой её дочери.