Васильев: Сливко совершила благородный поступок, отдав Кубок Анфисы Резцовой её дочери

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал поступок Виктории Сливко, которая отдала трофей имени Анфисы Резцовой её дочери во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.

«Виктория совершила благородный поступок настоящего человека, который вызывает уважение и похвалу. Это уникальный приз, который Сливко выиграла. И то, что она отдала его Кристине Резцовой, говорит о её высоких человеческих качествах», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км. Во время церемонии награждения она отдала трофей Кристине Резцовой, которая стала второй.

Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года в возрасте 58 лет.

Ранее сообщалось, что СБР предоставит для Сливко дубликат Кубка Анфисы Резцовой.