Васильев: Сливко совершила благородный поступок, отдав Кубок Анфисы Резцовой её дочери
- РИА Новости
«Виктория совершила благородный поступок настоящего человека, который вызывает уважение и похвалу. Это уникальный приз, который Сливко выиграла. И то, что она отдала его Кристине Резцовой, говорит о её высоких человеческих качествах», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км. Во время церемонии награждения она отдала трофей Кристине Резцовой, которая стала второй.
Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года в возрасте 58 лет.
Ранее сообщалось, что СБР предоставит для Сливко дубликат Кубка Анфисы Резцовой.