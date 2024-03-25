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Васильев: Сливко совершила благородный поступок, отдав Кубок Анфисы Резцовой её дочери

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал поступок Виктории Сливко, которая отдала трофей имени Анфисы Резцовой её дочери во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.
Васильев: Сливко совершила благородный поступок, отдав Кубок Анфисы Резцовой её дочери
  • РИА Новости

«Виктория совершила благородный поступок настоящего человека, который вызывает уважение и похвалу. Это уникальный приз, который Сливко выиграла. И то, что она отдала его Кристине Резцовой, говорит о её высоких человеческих качествах», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км. Во время церемонии награждения она отдала трофей Кристине Резцовой, которая стала второй.

Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года в возрасте 58 лет.

Ранее сообщалось, что СБР предоставит для Сливко дубликат Кубка Анфисы Резцовой.

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