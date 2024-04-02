Бородавко: Спицова увезли в клинику, у него воспалился зуб мудрости
- РИА Новости
«Вечером у него воспалился зуб мудрости. Он принял обезболивающие. Ночью всё обострилось и даже вызывали скорую. Утром его увезли в клинику», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
Он добавил, что зуб, скорее всего, сегодня удалили. По его словам, участие в остальных гонках остаётся под вопросом.
Напомним, что сегодня в рамках этапа Кубка России в Кировске состоятся спринтерские гонки.
Ранее сообщалось, что Коростелёв и Терентьев не прошли квалификацию спринта на этапе КР в Кировске.