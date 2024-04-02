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Бородавко: Спицова увезли в клинику, у него воспалился зуб мудрости

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил отсутствие Дениса Спицова в квалификации спринта на седьмом этапе Кубка России в Кировске.
Бородавко: Спицова увезли в клинику, у него воспалился зуб мудрости
  • РИА Новости

«Вечером у него воспалился зуб мудрости. Он принял обезболивающие. Ночью всё обострилось и даже вызывали скорую. Утром его увезли в клинику», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он добавил, что зуб, скорее всего, сегодня удалили. По его словам, участие в остальных гонках остаётся под вопросом.

Напомним, что сегодня в рамках этапа Кубка России в Кировске состоятся спринтерские гонки.

Ранее сообщалось, что Коростелёв и Терентьев не прошли квалификацию спринта на этапе КР в Кировске.

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