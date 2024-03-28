Степанова: о такой сумке, как у Ступак, мечтают большинство девочек‑подростков

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о приоритетах молодёжи.

«Об Олимпиаде мечтает… сколько? 1% детей? 0,01%? Молодёжь мечтает совсем о другом. Вот у Юлии как раз та сумочка, о которой большинство девочек‑подростков фантазируют перед сном. И не на маркетплейсе купленная», — написала лыжница в колонке на «Матч ТВ».

Она добавила, что Юлия Ступак сумела успех в лыжах конвертировать в известность. Степанова призналась, что восхищается своей коллегой, которая может себе позволить джеты и дизайнерские сумки.

Лыжницы являются олимпийскими чемпионками в эстафете.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Степановой на чемпионате России по лыжным гонкам не с кем соревноваться.