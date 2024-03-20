Вяльбе: Степановой на чемпионате России по лыжным гонкам не с кем соревноваться

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что олимпийской чемпионке Веронике Степановой не с кем соревноваться на чемпионате страны.

«Нет. Веронике тут не с кем соревноваться. Это же и так понятно. Девчонки для неё пока не конкуренты. Даша Непряева пока ещё не того уровня спортсменка. У Степановой здесь нет конкуренции», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Мария Истомина и Вероника Степанова одержали победу в командном спринте на чемпионате России. Результат спортсменок — 20:56,5. Лыжницы представляют Архангельскую область.

Вторыми финишировали Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина, выступающие за Тюменскую область. Их отставание составило 2,80. Третьи — Лидия Горбунова и Дарья Непряева из Республики Татарстан (+4,50).

Ранее Вяльбе высказала мнение, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит перечитать Олимпийскую хартию.