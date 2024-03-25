Сорин: российские лыжники не опустятся ниже прошлых результатов при возвращении на международные старты

Старший тренер сборной России Егор Сорин предположил, какие результаты будут у российских лыжников по возвращении на международные старты.

«Уверен, мы не опустимся ниже результатов, которые мы показывали ранее. Может, когда только вернёмся, будет какой‑то период адаптации. К тем же новым правилам по фтору. Так что, когда пройдёт адаптация, мы останемся как минимум на тех же позициях», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Сорин не считает, что Вероника Степанова является безоговорочным лидером текущего сезона.