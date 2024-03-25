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Сорин: я бы не сказал, что Степанова такой безоговорочный лидер по стране

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не считает, что Вероника Степанова безоговорочный лидер текущего сезона.
Сорин: я бы не сказал, что Степанова такой безоговорочный лидер по стране
  • РИА Новости

«Если мы в целом берём уровень конкуренции на российских стартах, я бы не сказал, что Вероника такой безоговорочный лидер по стране. Она может и должна на бумаге выигрывать коньковые «разделки», скиатлоны и коньковые спринты, но и Кулешова на бумаге должна выигрывать длинные дистанции. Однако и у Степановой, и у Кулешовой это не всегда получается», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате России Степанова завоевала три золотые медали.

Ранее Вероника Степанова прокомментировала победу команды Архангельской области в женской эстафете на чемпионате России — 2024.

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