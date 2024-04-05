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Лыжница Кулешова: я довольна выступлением, здесь специфичная трасса

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Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем в финале Кубка России.
Лыжница Кулешова: я довольна выступлением, здесь специфичная трасса
  • РИА Новости

«Я довольна выступлением, здесь специфичная трасса. Но такое интересное место, дышится как‑то тяжеловато. Интересно чувствовать на себе новые ощущения, всё хорошо, всё классно. Приятно бежать, когда такая погода в апреле и так много болельщиков, классная атмосфера здесь», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».

Она преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 10,6 секунды.

Второй стала Вероника Степанова (+13,5).

Третья — Елизавета Пантрина (+37,3).

Ранее Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России.

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