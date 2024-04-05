Лыжница Кулешова: я довольна выступлением, здесь специфичная трасса
- РИА Новости
«Я довольна выступлением, здесь специфичная трасса. Но такое интересное место, дышится как‑то тяжеловато. Интересно чувствовать на себе новые ощущения, всё хорошо, всё классно. Приятно бежать, когда такая погода в апреле и так много болельщиков, классная атмосфера здесь», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».
Она преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 10,6 секунды.
Второй стала Вероника Степанова (+13,5).
Третья — Елизавета Пантрина (+37,3).
Ранее Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России.