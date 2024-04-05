Лыжница Кулешова: я довольна выступлением, здесь специфичная трасса

Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем в финале Кубка России.

«Я довольна выступлением, здесь специфичная трасса. Но такое интересное место, дышится как‑то тяжеловато. Интересно чувствовать на себе новые ощущения, всё хорошо, всё классно. Приятно бежать, когда такая погода в апреле и так много болельщиков, классная атмосфера здесь», — цитирует Кулешову «Матч ТВ».

Она преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 10,6 секунды.

Второй стала Вероника Степанова (+13,5).

Третья — Елизавета Пантрина (+37,3).

Ранее Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России.