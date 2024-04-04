Степанова не понимает, почему опытные лыжницы бегут вместе с перворазрядницами

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась мнением относительно действующего формата внутренних российских стартов.

«Всё меньше понимаю, зачем устраивать соревнования, в которых Терентьева, Сорина, Ступак и я бежим вместе с перворазрядницами. Им не подходят наши трассы, они просто не справляются со спусками, которые абсолютно необходимы нам. Это уже достаточная причина, чтобы нас развести по разным лигам», — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Лыжница провела параллель с консерваторией концертных залов, где «известные и заслуженные пианисты выступают отдельно от пианистов-юниоров».

В нынешнем сезоне в активе Степановой три золота чемпионатов России и три медали высшей категории на Всероссийской спартакиаде.

Ранее CQ сообщал, что Елена Вяльбе заявила, что Степановой на чемпионате России по лыжным гонкам не с кем соревноваться.