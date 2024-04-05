Бородавко: у Большунова видна усталость, нет лёгкости движений

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии Александра Большунова.

«Какое состояние у Большунова? Видна усталость. Нет лёгкости движений. Те секунды, что он показывает, удовлетворительны, скажем так», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

5 апреля Большунов стал победителем классической разделки в финале Кубка России.

Он преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 18,2 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелёв (+6,0). Замкнул тройку призёров Алексей Червоткин (+25,7).

Ранее Кулешова выиграла классическую разделку в финале Кубка России.