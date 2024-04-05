RT в Telegram
Подпишись

Бородавко: у Большунова видна усталость, нет лёгкости движений

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии Александра Большунова.
Бородавко: у Большунова видна усталость, нет лёгкости движений
  • РИА Новости

«Какое состояние у Большунова? Видна усталость. Нет лёгкости движений. Те секунды, что он показывает, удовлетворительны, скажем так», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

5 апреля Большунов стал победителем классической разделки в финале Кубка России.

Он преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 18,2 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелёв (+6,0). Замкнул тройку призёров Алексей Червоткин (+25,7).

Ранее Кулешова выиграла классическую разделку в финале Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить