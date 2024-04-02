Лыжник Ардашев — о победе в спринте: думал, что уже не смогу бороться за высокие позиции

Сергей Ардашев прокомментировал победу в финале спринта на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

«Со старта все рванули. Через 200—300 м у меня уже не было сил. Уже думал, что не смогу бороться за высокие позиции. Но я понимал, что и у других не хватит, они сбавят темп. Постарался удержаться у них за спинами до спуска. А финиш у меня сегодня тут хороший», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

На второй позиции финишировал Иван Горбунов с отставанием 0,4 секунды. Тройку лучших замкнул Дмитрий Пузанов (+0,8).

Ранее сообщалось, что Александр Большунов впервые в сезоне не вышел в финал спринта на КР в Кировске.