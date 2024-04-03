Без оглядки на стартовые позиции: Большунов и Степанова выиграли гонки преследования в финале Кубка России

Александр Большунов стал победителем гонки преследования в финале Кубка России, стартовав восьмым с отставанием в 24 секунды от лидера. Второе место занял Сергей Устюгов, третье — Егор Митрошин. Впечатляющий рывок совершил Савелий Коростелёв, поднявшийся с 43-го на пятое место. В аналогичной гонке у женщин золото завоевала Вероника Степанова, которая сохраняла лидерство с первого до последнего метра дистанции. Серебро взяла Мария Истомина, которая на финишном спуске опередила Татьяну Сорину.

Финал Кубка России в Кировске продолжился гонками преследования. Первой на дистанцию у женщин ушла победительница спринта Вероника Степанова с девятисекундным преимуществом над Татьяной Сориной и 15-секундным — над Марией Истоминой.

Олимпийская чемпионка спокойно преодолела отведённые 10 км, не форсировала темп, но и не подпускала к себе преследовательниц. Между тем за её спиной развернулась ожесточённая борьба, причём не только между претендентками на медали, но и среди спортсменок, стартовавших во втором десятке и ниже. Среди них оказалась и Анастасия Кулешова, которая накануне не смогла пробиться в полуфинал спринта и начала пасьют на 16-й позиции. Именно она продемонстрировала лучшее чистое время на дистанции, опередив даже Степанову. Это позволило уроженке Нижегородской области подняться на четвёртое место.

Впечатляющий рывок совершила 18-летняя Алина Пеклецова, отыгравшая 31 позицию по сравнению со стартом. Её чистое время в гонке стало третьим после Анастасии и Вероники. После финиша спортсменка отметила, что включилась на максимум с первых метров дистанции, поэтому в концовке ей было тяжело. Тем не менее, гонкой она осталась довольна.

«Понятно, что с учётом вчерашних результатов за призы было не побороться. Моей главной задачей было как можно лучше пробежать, попробовать показать хорошее чистое время и отыграть как можно больше позиций», — заметила Пеклецова в эфире «Матч ТВ».

Что касается медальных разборок, то после первого круга могло показаться, что Сорина уже обеспечила себе серебро: её преимущество над ближайшей преследовательницей Елизаветой Пантриной составляло 12 секунд. В свою очередь, тюменской спортсменке в спину дышали Истомина и Дарья Непряева. Но постепенно олимпийская чемпионка Пекина начала сдавать позиции, а Истомина, напротив, подтянулась к Татьяне, отцепив других соперниц. В какой-то момент Мария вышла вперёд, но, как потом призналась, работа лыж не позволила ей уйти в отрыв. В результате она шла вплотную за Сориной вплоть до заключительного спуска, на котором предприняла попытку уехать от конкурентки и выгрызла серебро.

«Не очень грамотно тактически провела гонку. Надо было уже на первом круге догонять, там было отставание всего шесть секунд. Но я решила работать с девочками, и отставание начало только расти. Пришлось потом и его отыгрывать. Я, получается, сделала двойную работу», — отметила Истомина.

Сорина же посетовала, что не справилась с поставленной задачей.

«Хотелось приблизиться к Веронике, а получилось только её отпустить. Когда начала понимать, что отстаю, решила поработать в своём темпе. Но потом приблизились девушки из другой группы. После первого подъёма дождалась Истомину, чтобы поработать вместе, потому что одной было тяжело», — объяснила лыжница.

Нашла повод для самокритики и Степанова, несмотря на уверенную победу. Она заявила, что осталась недовольна гонкой, так как по чистому времени уступила Кулешовой.

«Сегодня я представила, что бегу просто индивидуальную гонку, опиралась на время, которое мне подсказывали тренеры. Старалась создать какую-то интригу, но потом подумала, что надо побеждать красиво», — рассказала Вероника в эфире «Матч ТВ».

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Главный вопрос мужской гонки заключался в том, сумеет ли Александр Большунов одержать победу, стартовав с 24-секундным отставанием от Ивана Горбунова. Накануне лидер отечественных лыж впервые в сезоне не пробился в финал спринта, объяснив это последствиями болезни, и вынужден был начинать в пасьюте лишь восьмым. Однако интрига жила недолго: уже на отметке 4 км трёхкратный олимпийский чемпион вплотную подобрался к лидерам и не оставил сомнений в том, что способен одержать очередную победу.

К середине дистанции он рванул в отрыв от пелотона вместе с Сергеем Устюговым и Иваном Горбуновым, а за круг до финиша включился на полную мощность и отправился в сольный побег. Поддержать темп Александра никто не смог, и он спокойно финишировал первым. Серебро завоевал Устюгов, а за бронзу развернулась нешуточная борьба между группой из семи спортсменов. Выиграл её 22-летний Егор Митрошин, уходивший на дистанцию со старта седьмым.

Стоит отметить результат Савелия Коростелёва, который поднялся с 43-го места на пятое. На одну позицию выше финишировал Илья Семиков, который также совершил внушительный рывок и поднялся с 32-й стартовой позиции. Оба обошли Большунова по чистому времени. Воспитанник Егора Сорина при этом отметил, что после провала в спринте ему пришлось отдуваться за два дня.

«Не знаю, что вчера было. Сегодня один из дней, когда могу себе поставить «десятку» по состоянию. Веселее, когда Саша (Большунов. — RT) не первым стартует, а всех догоняет», — с юмором прокомментировал гонку Коростелёв.

Обладатель серебра Устюгов признался, что рад во второй раз в сезоне подняться на пьедестал почёта и надеется сохранить второе место в этом мини-туре. Также спортсмен отдал должное Большунову, который, по его словам, в очередной раз доказал, что он настоящий профессионал своего дела и может выигрывать даже в неоптимальных кондициях.

Сам Александр посетовал, что был не таким быстрым на дистанции, как того хотелось бы, и уступил по чистому времени.

«Самочувствие очень сложное. Да, отъехал от Серёги секунд на десять, но дальше шёл с одной скоростью — и ни убавить, ни прибавить... Конец сезона, поэтому тяжело, но ничего страшного. Если посчитать, то в этом мини-туре можно было даже не стартовать, очков хватает во всех зачётах, но я так не могу. Даже с плохим самочувствием надо идти до конца», — заявил Большунов.