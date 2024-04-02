RT в Telegram
Подпишись

Большунов — о невыходе в финал спринта: болезнь сказывается

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал причину невыхода в финал спринта на седьмом этапе Кубка России в Кировске.
Большунов — о невыходе в финал спринта: болезнь сказывается
  • РИА Новости

«На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе был 60-м, хотя бежал в полную силу», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Лыжник вылетел в полуфинале квалификации спринта. Победу в финальной гонке одержал Сергей Ардашев. Сенсацией также стал 18-летний Дмитрий Пузанов, который пришёл к финишу третьим.

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить