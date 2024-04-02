Большунов — о невыходе в финал спринта: болезнь сказывается

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал причину невыхода в финал спринта на седьмом этапе Кубка России в Кировске.

«На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе был 60-м, хотя бежал в полную силу», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Лыжник вылетел в полуфинале квалификации спринта. Победу в финальной гонке одержал Сергей Ардашев. Сенсацией также стал 18-летний Дмитрий Пузанов, который пришёл к финишу третьим.

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.