Большунов — о невыходе в финал спринта: болезнь сказывается
- РИА Новости
«На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе был 60-м, хотя бежал в полную силу», — цитирует Большунова «Чемпионат».
Лыжник вылетел в полуфинале квалификации спринта. Победу в финальной гонке одержал Сергей Ардашев. Сенсацией также стал 18-летний Дмитрий Пузанов, который пришёл к финишу третьим.
Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.