Устюгов: рад, что добрался до пьедестала в гонке преследования

Сергей Устюгов прокомментировал итоги гонки преследования в финале Кубка России в Кировске.

«Видно, что Большунову тяжеловато. Это не его ход, но я рад, что, когда начал атаку, он меня поддержал. Сделали отрыв, удалось немного убежать от Горбунова. Договаривались? Это была импровизация. Рад, что добрался до пьедестала.

Есть небольшие проблемы, но всё нормально, я в призах, второй пьедестал в году. Не всё складывалось гладко. Хотелось бы на будущее удержать хотя бы второе место», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Устюгов финишировал вторым, проиграв победившему Александру Большунову 16,3 секунды.

Замкнул тройку Егор Митрошин (+30,0).