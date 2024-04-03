Устюгов: рад, что добрался до пьедестала в гонке преследования
- РИА Новости
«Видно, что Большунову тяжеловато. Это не его ход, но я рад, что, когда начал атаку, он меня поддержал. Сделали отрыв, удалось немного убежать от Горбунова. Договаривались? Это была импровизация. Рад, что добрался до пьедестала.
Есть небольшие проблемы, но всё нормально, я в призах, второй пьедестал в году. Не всё складывалось гладко. Хотелось бы на будущее удержать хотя бы второе место», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».
Устюгов финишировал вторым, проиграв победившему Александру Большунову 16,3 секунды.
Замкнул тройку Егор Митрошин (+30,0).