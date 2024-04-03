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Степанова — о победе в гонке преследования: недовольна своей гонкой

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Лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу в гонке преследования в финале Кубка России.
Степанова — о победе в гонке преследования: недовольна своей гонкой
  • РИА Новости

«Очень недовольна своей гонкой. По чистому времени я уступила Анастасии Кулешовой, так что есть над чем работать. Надеюсь, что гонка в гору состоится, и там будет финальная битва, а я проявлю свои лучшие качества, несмотря на то, что спусков в ней почти не будет. Сегодня я представила, что бегу просто индивидуальную гонку, опиралась на время, которое мне подсказывали тренеры. Старалась создать какую-то интригу, но потом подумала, что надо побеждать красиво», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Результат Степановой — 25:37,3. 

Второе место у Марии Истоминой (+26,9). Третьей стала Татьяна Сорина (+28,1).

Ранее Степанова назвала Пузанова сенсацией после его бронзы в спринте на КР по лыжам.

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