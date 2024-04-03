Большунов — о победе в гонке преследования: даже с плохим самочувствием надо идти до конца

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования в финале Кубка России в Кировске.

«Сегодня выиграл, но по чистому времени понимаю, что проиграл. Самочувствие очень сложное. Да, отъехал от Серёги (Устюгова. — RT) секунд на десять, но дальше шёл с одной скоростью — и ни убавить, ни прибавить... Конец сезона, поэтому тяжело, но ничего страшного. Если посчитать, то в этом мини-туре можно было даже не стартовать, очков хватает во всех зачётах, но я так не могу. Даже с плохим самочувствием надо идти до конца», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов преодолел 15 км за 34 минуты 27,3 секунды.

Вторым стал Сергей Устюгов (+16,3). Замкнул тройку Егор Митрошин (+30,0).

Ранее сообщалось, что Степанова выиграла гонку преследования свободным стилем в финале Кубка России.