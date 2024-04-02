Ардашев — о невыходе Большунова в финал спринта: другие ребята тоже сильные

Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о выступлении Александра Большунова в спринте финала Кубка России.

«Неудача Большунова? Думал, что Александр всё-таки пройдёт в финал лаки-лузером и что наш забег будет довольно быстрым. Но, как оказалось, не прошёл. Дальше я об этом не думал, другие ребята тоже очень сильные» — цитирует Ардашева «Чемпионат».

Большунов вылетел в полуфинале квалификации спринта. Победу в финальной гонке одержал Сергей Ардашев. Сенсацией также стал 18-летний Дмитрий Пузанов, который пришёл к финишу третьим.

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.