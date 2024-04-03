Истомина: не очень грамотно тактически провела гонку преследования в финале Кубка России

Лыжница Мария Истомина заявила, что не очень грамотно провела гонку преследования в финале Кубка России.

«Не очень грамотно тактически провела гонку. Надо было уже на первом круге догонять. Там было отставание всего шесть секунд. Но я решила работать с девочками, и отставание начало только расти. В итоге пришлось потом и его отыгрывать. Я, получается, сделала двойную работу.

Когда догнала Сорину, пошла своим темпом. Не захотела больше ни под кого подстраиваться. Думала даже убежать от неё. Но Татьяна не отпустила меня. Тогда я уже на последнем подъёме села ей за спину, чтобы потом выкатиться. Не была довольна лыжами. Меня обгоняли другие спортсменки. И понимала, что такого преимущества на спусках, как в спринте, у меня не будет», — сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

Истомина финишировала второй. Она отстала от победившей Вероники Степановой на 26,9 секунды.

Третье место у Татьяны Сориной (+28,1).

Ранее Сорина заявила, что не справилась с задачей в гонке преследования в финале Кубка России.