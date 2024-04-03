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Сорина заявила, что не справилась с задачей в гонке преследования в финале Кубка России

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Лыжница Татьяна Сорина прокомментировала свой результат в гонке преследования в финале Кубка России.
Сорина заявила, что не справилась с задачей в гонке преследования в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Недовольна результатом. Не справилась с задачей. Хотелось приблизиться к Веронике, а получилось только её отпустить. Когда начала понимать, что отстаю, решила поработать в своём темпе. Но потом приблизились девушки из другой группы.

На втором круге на подъёме подошла Истомина. И я в какой-то момент даже её ждала, чтобы поработать вместе, потому что было тяжело бежать одной», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Сорина финишировала третьей. Она отстала от победившей Вероники Степановой на 28,1 секунды.

Второй стала Мария Истомина (+26,9).

Ранее Степанова прокомментировала победу в гонке преследования.

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