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Большунов — о победе в гонке на 15 км: понимал, что нужно добежать и ничего не испортить

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Российский лыжник Александр Большунов высказался о своей победе в гонке с раздельным стартом в финале Кубка России в Кировске.
Большунов — о победе в гонке на 15 км: понимал, что нужно добежать и ничего не испортить
  • РИА Новости

«Состояние тяжёлое, конец сезона, много гонок. Я работал в своём темпе, ко второму или третьему кругу был в лидерах. Понимал, что нужно добежать и ничего не испортить, так и получилось. Идеальное состояние должно быть на чемпионатах мира или Олимпийских играх, всё нормально, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Он преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 18,2 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелёв (+6,0). Замкнул тройку призёров Алексей Червоткин (+25,7).

Ранее Кулешова выиграла классическую разделку в финале Кубка России.

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